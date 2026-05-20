İKİ AYRI SUÇLAMA

İŞTE O PAYLAŞIM...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, tutuklu İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında iddianame hazırladı. Ongun’a, iki ayrı suçtan yaklaşık 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Ongun’un X hesabına 2 Ocak tarihinde Türkiye’den erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi "Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" olarak gösterildi. Ongun’un erişim engeli almasına neden olan paylaşım da Cübbeli Ahmet’in damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın oğlu ile tekneye gittiklerini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Hz. Ali Camii’nde bulup, Erdoğan’a İBB Soruşturmasıyla ilgili bilgi verdiği iddia etmişti.



Bu iddialar üzerine Ongun’a soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla yazılan iddianamede, Ongun savcılığa şu ifadeyi verdi:



Bu paylaşımlardan bir tanesi zaten Ahmet Palazoğlu ve Muhittin Palazoğlu’nun İBB soruşturması kapsamında kollukta verdiği ifade içeriklerini aynen aktardım. Bunlar tespit edilebilir, diğer birimlerince ve resmi makamlara verilen ifadelerdir. Eğer bu bilgiler doğru değil ise paylaşım ise Muhittin Palazoğlu yalan söylemektedir. Muhittin Palazoğlu İBB dosyasında itirafçı olmuştur. Bütün beyanları çarpıtma ve yalandır. Ben Muhittin Palazoğlu'nun nasıl bir omurgaya sahip olduğunu Ak Parti cenahına nasıl ikili oynadığını ifşa etmek için söz konusu paylaşımları yaptım. Kendisinin güvenilmez biri olduğunu ifşa etmeye çalıştım.



Savcılık, Ongun’u basın-yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi zincirleme bir şekilde yaydığını iddia ederek, Ongun’un cezalandırılmasını istedi.