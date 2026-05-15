Sağlık sektöründe dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte veri güvenliği tartışmaları da yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Son yıllarda mobil sağlık uygulamaları, uzaktan hasta takibi ve tele-tıp çözümleri yaygınlaşırken, bu sistemlerde işlenen verinin hassasiyeti de daha görünür hale geldi.

Sağlık teknolojileri alanında yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm projeleri üzerine çalışan, aynı zamanda SwiftUI & Modifiers kitabının yazarı olan Çağlar Çakar, dijital sağlık uygulamalarının sunduğu fırsatlarla birlikte ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Çakar, kariyeri boyunca hasta portalları, mobil sağlık uygulamaları ve hastane sistemleri gibi alanlarda geliştirdiği projelerde, hassas sağlık verilerinin işlendiği altyapıların tasarımında aktif rol aldı.

Kişisel sağlık verilerinin dijital ortamlarda saklanması, siber saldırılar ve veri ihlalleri riskini artırırken, regülasyonların yeterliliği de tartışılıyor. Türkiye’de KVKK ve Avrupa’da GDPR gibi düzenlemeler, sağlık verilerini en yüksek koruma seviyesine sahip veri kategorileri arasında tanımlıyor.

Dijitalleşme hızlandıkça riskler artıyor

Pandemi sonrası hız kazanan dijital sağlık çözümleri, birçok hastane ve sağlık kuruluşunun kısa sürede yeni sistemlere geçiş yapmasına neden oldu. Bu hızlı dönüşüm, bazı durumlarda güvenlik altyapılarının yeterince planlanmadan devreye alınmasına yol açtı.

Çağlar Çakar, Kendine Iyi Bak Teknoloji bünyesinde CTO olarak görev yaptığı dönemde geliştirdikleri sistemlerde, veri güvenliğinin sonradan eklenen bir özellik değil, sistem mimarisinin başlangıç aşamasından itibaren tasarımın bir parçası olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor.

Çakar’ın kurucu ortaklarından olduğu ve CTO olarak görev aldığı Videoklinik platformu, Türkiye’de henüz uzaktan muayene regülasyonlarının netleşmediği bir dönemde geliştirildi. Bu dönemde doktorlar dijital muayene süreçlerine temkinli yaklaşırken, pandemi ile birlikte sağlık hizmetlerinde ciddi bir kırılma yaşandı.

Pandemi sürecinde, aralarında Medical Park ve Liv Hospital gibi büyük sağlık kurumlarının da bulunduğu yapılar üzerinden, Videoklinik altyapısı kullanılarak 10.000’den fazla görüntülü muayene gerçekleştirildi.

Bu süreçte hem doktorlar hem de hastalar uzaktan sağlık hizmetlerine adapte olurken, daha önce var olan çekincelerin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi.

Bu deneyim, yalnızca bir teknolojik çözümün kullanılması değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sunum biçiminde bir davranış değişikliğinin oluşmasına katkı sağladı. Pandemi sürecinde evden çıkmak istemeyen veya çıkamayan hastalar, sağlık hizmetlerine erişimi dijital kanallar üzerinden sürdürebildi.

Sektörel dönüşüm ve ürün evrimi

Pandemi ile birlikte hızlanan bu dönüşüm sonrasında Videoklinik projesi, hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak daha kapsamlı bir hasta portalı çözümüne evrildi ve Kendine Iyi Bak markası altında yoluna devam etti.

Bu dönüşüm, yalnızca tek bir ürünün evrilmesi değil, aynı zamanda sağlık kurumlarının dijital altyapı ihtiyaçlarının değiştiğini ve daha entegre sistemlere yöneldiğini gösterdi. Çakar’ın içinde yer aldığı projelerde, hastanelerdeki farklı iş akışlarının dijital sistemler üzerinden yönetilmesine yönelik çözümler geliştirildi.

Daha önce Dijital Garaj Teknoloji bünyesinde yürütülen projelerde, American Hospital ve Koç University Hospital gibi sağlık kurumlarının dijital sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Gelecekte sağlık ve güvenlik birlikte anılacak

Çakar’a göre dijital sağlık uygulamalarının yaygınlaşması kaçınılmaz:

“Bu alandaki en büyük sınav veri güvenliği olacak.”

Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve hızlı hale gelmesi, ancak güvenliğin sağlanmasıyla sürdürülebilir olabilir.

Önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli sistemler ve büyük veri analitiği sağlık sektöründe daha fazla yer bulacak.

Bu gelişmeler, veri güvenliği konusunu daha da kritik hale getirirken, teknoloji ile güvenlik arasındaki dengenin doğru kurulması dijital sağlık ekosisteminin geleceğini belirleyen temel faktörlerden biri olacak.