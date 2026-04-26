Hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun ABD’nin Florida eyaletinde Miami kentinde evlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kasım Garipoğlu’nun Miami’de olduğu iddia edilirken, geçen hafta bir elektronik müzik organizasyonunun proje sorumlusu olan Çisel Çakıroğlu ile evlendiği ileri sürüldü.

CEM GARİPOĞLU’NUN KUZENİ

Öte yandan, Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu, Mart 2009'daki Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu'nun kuzeni.