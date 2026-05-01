Babası İbrahim Tatlıses ile zaman zaman yaşadığı gerilimlerle de gündeme gelen Çıtak, geçtiğimiz dönemde sanatçının rahatsızlığı sonrası yaptığı ziyaretle “barış rüzgarları” yorumlarına neden olmuştu.

DİLAN ÇITAK'IN SEZEN AKSU YORUMU TARTIŞMA YARATTI

TRT programındaki Sezen Aksu performansıyla eleştirilerin odağı olan Dilan Çıtak’ın caz yorumu sosyal medyada tartışma yarattı ve kullanıcılar tarafından farklı yorumlar aldı.





ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Çıtak, tepkilere sert sözlerle yanıt verdi. Sanatçı açıklamasında, “Herkesin her konuda fikri olabilir ama her fikir kıymetli değildir. Bugüne kadar hakkımda yapılan seviyesiz yorumları ciddiye almadım. Ancak konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada durmak gerekir. Herkes haddini bilmeli” ifadelerini kullandı.

Çıtak ayrıca, eleştirileri “müzik değerlendirmesi değil, dikkat çekme çabası” olarak nitelendirdi.



