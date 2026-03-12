Diş hekimi Dr. Mark Burhenne, ağızdaki yaygın sorunların oral mikrobiyomda yani ağızdaki “iyi” bakterilerde dengesizlik olduğunu gösterebileceğini belirtiyor. Zararlı bakteriler baskın hale geldiğinde, bu durumun bağırsak kanseri riskini artırabileceği bazı araştırmalarla destekleniyor.

Ağızdan bağırağa ulaşabilen bazı zararlı bakteriler, bağırsakta iltihaplanmayı tetikleyerek kanser gelişimini destekleyebilir. Yetersiz diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, sigara, aşırı alkol tüketimi ve düşük lifli, yüksek şekerli diyet ağızdaki bu hassas dengeyi bozabiliyor.

Araştırmalar, diş eksikliği veya diş eti hastalığı olan kadınların, özellikle kolonun üst bölgelerinde, bağırsak kanseri riskinin biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dr. Burhenne, kanama, şişkin veya çekilen diş etleri gibi bazı yaygın ağız sorunlarının kolon kanseri riskiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Kanamalı diş etleri, genellikle plak birikiminin neden olduğu gingivitis ve periodontit gibi diş eti hastalıklarının belirtisi. Harvard araştırmalarına göre periodontitisli kişilerde prekanseröz kolon polipleri riski yüzde 17-21 daha yüksek. Dr. Burhenne, “Kanama sadece bir semptom değil, mekanizmanın kendisi” diyor.

Ağızda puf puf ve hassas diş etleri, görünür kanama olmasa bile erken diş eti iltihabını gösterebiliyor. Kalıcı kötü nefes ise Fusobacterium nucleatum bakterisiyle ilişkili olabilir; bu bakteri hem diş eti hastalıklarında hem de bazı bağırsak kanseri tümörlerinde gözlemleniyor. Bakterinin tükürük veya kan yoluyla vücutta taşınabileceği ve bağışıklık sistemi saldırılarından koruyarak kanser gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

Beyaz veya sarı dil kaplaması, genellikle bakteriler, ölü hücreler veya yemek artıklarından kaynaklanıyor. Araştırmalar, bazı dil kaplamalarının ağız mikrobiyomundaki değişimlerin göstergesi olabileceğini ve dolaylı olarak bağırsak kanseri riskiyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Dr. Burhenne, “O kaplama bir bakteri deposu gibi. Günlük olarak yuttuğumuz tükürükle her şey bağırağa gidiyor” diyor.

Dört veya daha fazla diş kaybı, genellikle yıllarca tedavi edilmemiş periodontitis sonucu oluşuyor ve Harvard ile AACR verilerine göre prekanseröz kolon polipleri riskini yüzde 20 artırıyor. Az sayıda diş kaybı bile riskin biraz yükselmesiyle ilişkili bulunuyor.

Uzmanlar, ağız sağlığını korumanın ve düzenli taramalara katılmanın hayat kurtarabileceğini vurguluyor. İyi ağız hijyeni; fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş kontrolleri önem taşırken, bağırsak kanserinden korunmada en etkili yöntem erken tespit. NHS bağırsak kanseri tarama programı, belirtiler ortaya çıkmadan önce dışkıda çok küçük kan izlerini tespit edebiliyor. Ayrıca sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak da riskleri azaltıyor.

Bu haber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlık sorunlarınız veya belirtileriniz varsa, mutlaka doktorunuza veya yetkili bir sağlık uzmanına danışın.