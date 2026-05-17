Sosyal medyada yaptığı yorumlarla gündem olan Kaan Sekban’ın, “Taşacak Bu Deniz” dizisine yönelik eleştirileri oyuncu Erdem Şanlı’nın tepkisini çekti. Sekban’ın oyunculuk performansları hakkında yaptığı açıklamaların ardından Şanlı’dan peş peşe sert paylaşımlar geldi.

''O DİZİ BERBAT BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ''

Kaan Sekban, yaptığı açıklamada dizinin sosyal medyada alay konusu olduğunu savunarak, oyunculuk performanslarını da eleştirdi. Sekban, “O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleri. Herkes X'te dalga geçiyor. Oradaki iki oyuncu reklamlarda oynadı ya. Korkunç oyunculuklarıyla... Korkunç taklidim için özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ERDEM ŞANLI ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sözlerin ardından dizinin oyuncularından Erdem Şanlı sosyal medya hesabından oldukça sert bir çıkış yaptı. Şanlı, yapılan yorumların yüzlerce kişinin emeğini küçümsediğini belirterek Kaan Sekban’a tepki gösterdi.

Oyuncu paylaşımında, ''Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum. Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın.'' dedi.





Şanlı açıklamasında, “Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Yapılan eleştirilerde emeğe saygı gösterilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan polemik kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim Kaan Sekban’ın eleştirilerini yerinde bulurken diğer kesim ise Erdem Şanlı’nın emeğe saygı vurgusuna destek verdi.