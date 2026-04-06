Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Ömerli köyünde doğan elebaşı Öcalan’ın yakınları, Öcalan’ın talebi üzerine evin müze haline getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Aile, evin orijinal halinin korunmasını istiyor. DEM Partili Ömer Öcalan, “Başkan Apo burada yaşadı. Bazen Cemil Bayık ve Kemal Pir de burada kaldılar. Hareketin öncülüğünü yapan birçok kişi bu evi ziyaret etti. Bu evin orijinalliğini korumak ve bu şekilde tarihte kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.