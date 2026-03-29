“Doktor Başka Hayatta” dizisinde Elif karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun lise yıllığına ait bir fotoğraf, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Fotoğraf, oyuncunun lise arkadaşını olduğunu iddia eden bir kullanıcı tarafından TikTok’ta paylaşıldı.

''KISKANANLAR OLMUŞ''

Paylaşımda kullanıcı, “Sıla Türkoğlu ile aynı okulda okuduğum için kıskananlar olmuş; merak etmeyin, onun yerine size imza atarım” notunu düştü.

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

Sosyal medyada ünlü isimlerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları sık sık ilgi topluyor. Sıla Türkoğlu’nun lise fotoğrafı da takipçileri tarafından büyük beğeni aldı ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

''HİÇ DEĞİŞMEMİŞ''

Sosyal medyada Sıla Türkoğlu’nun lise fotoğrafına gelen yorumlar da dikkat çekti. Takipçiler, oyuncunun “hiç değişmemiş” olduğunu belirterek övgü dolu ifadeler kullandı. Yorumlarda “Çok güzel” yorumları öne çıkarken, Doktor Elif’in lise yıllarına gülücük, kalp ve nazar boncuğu emojileriyle tepki verildi.





ELİF KARAKTERİ KİMDİR?

“Doktor Başka Hayatta” dizisinde Elif, dahiliye uzmanı ve İnan Kural’ın eski asistanı olarak tanınıyor. Soğukkanlı ve ciddi tavırlarıyla dikkat çeken Elif, insanlara, özellikle de hastalarına kolay kolay güvenmez. Hayatında ayrıca sürekli sorunlarla uğraşan bir annesi vardır.

Elif, fırtınaya direnen bir ağacın gücü kadar dirayetli ve mücadeleci bir karakter olarak ekrana yansıyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999’da İzmir’de doğan genç ve başarılı bir oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ağlama Anne dizisinde rol alarak adım attı. 2019 yılında Yemin dizisinde yardımcı karakter Suna’yı canlandıran Türkoğlu, 2020’de başlayan Emanet dizisinde Seher rolüyle başrol oyuncusu olarak izleyiciyle buluştu ve diziden 416. bölümde ayrıldı.

Türkoğlu ayrıca internet dizisi Sadece Arkadaşız’ta konuk oyuncu olarak yer aldı. Son olarak, televizyon ekranlarında Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle fenomen oldu.

Bugünlerde Doktor Başka Hayatta dizisinde rol alıyor.