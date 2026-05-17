Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in sağlık durumuna ilişkin menajerlik şirketinden yeni bir bilgilendirme yapıldı. Almanya’da tedavisi devam eden sanatçının doktor tavsiyesi doğrultusunda bir süre sahne alamayacağı açıklandı.

1 YIL BOYUNCA KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURACAK

Menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Cansever’in tedavi sürecinin devam ettiği ve bu süreçte sağlık açısından bazı kısıtlamalar uygulanacağı belirtildi. Açıklamada sanatçının yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiği ifade edildi.

KAPALI MEKANLARDA SAHNE ALAMAYACAK

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçımızın devam eden tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekmektedir. Bu süreçte kapalı mekanlarda sahne alması sağlık açısından uygun görülmemektedir.”

Bu gelişme sonrası Cansever’in sahne programlarının tamamen askıya alındığı öğrenildi. Sanatçının tedavi sürecini Almanya’da sürdürdüğü ve doktorların kontrolü altında olduğu belirtildi.

STÜDYO ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Erhan Arı'nın paylaştığı metinde, ''Cansever, tedavi süreci devam ederken stüdyo çalışmalarını sürdürecek ve yeni müzik projeleri üzerinde çalışmalarına devam edecektir. Sanatçımızın sağlık süreci titizlikle takip edilmekte olup önceliğimiz en sağlıklı şekilde yeniden sevenleriyle buluşmasıdır.'' ifadeleri yer aldı.

Hayranları ise sosyal medyada sanatçıya geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Cansever’in sahnelere dönüşü için sürecin yakından takip edildiği ifade ediliyor.