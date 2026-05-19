Instagram’ın yeni “Instants” özelliği kullanıcıların tepkisini çekti. Şirketin “anlık, spontane ve filtresiz paylaşım” deneyimi sunmak için geliştirdiği özellik, daha ilk günlerden tartışma yarattı. Kullanıcılar özellikle fotoğrafların anında gönderilmesi nedeniyle istemeden paylaşım yaptıklarını söylüyor.

ANLIK PAYLAŞIM DÖNEMİ BAŞLADI

Instagram’ın kullanıma sunduğu Instants özelliği, kullanıcıların hızlı şekilde fotoğraf çekip takipçilerine göndermesine imkan tanıyor. Uygulama, bu sistemi “geçici içerik paylaşımı” olarak tanımlıyor. Çekilen fotoğraflar direkt mesajlar (DM) bölümünde görüntüleniyor ve takipçilere bildirim olarak iletiliyor.

Özelliğin bazı hesaplarda görünmesi için uygulamanın güncellenmesi ve yeniden başlatılması gerekebiliyor.

TEK TUŞLA FOTOĞRAF GÖNDERİLİYOR

Kullanıcılar, “Instant ekle” seçeneğine dokunduktan sonra kamera ekranına yönlendiriliyor. Burada açıklama ekleme imkanı da sunuluyor. Beyaz çekim düğmesine basıldığında ise fotoğraf klasik paylaşım sisteminden farklı olarak doğrudan gönderiliyor.

Instagram, yanlışlıkla yapılan paylaşımlar için “geri al” seçeneği eklediğini açıkladı. Ancak birçok kullanıcı, bu seçeneği fark etmeden içeriklerin gönderildiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özelliği deneyen bazı kullanıcılar, yalnızca test amacıyla çektikleri fotoğrafların istemeden takipçilerine ulaştığını ifade etti. Özellikle selfie paylaşımlarının yanlışlıkla gönderilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Kullanıcıların bir bölümü, sistemin yeterince açıklayıcı olmadığını ve paylaşım sürecinin kafa karışıklığı yarattığını savundu.

GİZLİLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE

Instagram, Instants içeriklerinde ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını engelleyen güvenlik önlemleri bulunduğunu duyurdu. Şirket, bu korumaların kullanıcı gizliliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.Ayrıca özellik, ebeveyn denetim araçlarıyla uyumlu çalışıyor. Böylece genç kullanıcılar için kullanım süresi sınırlandırılabiliyor ve gece saatlerinde içerik erişimi kısıtlanabiliyor.

Instants paylaşımları görüntülendikten sonra otomatik olarak kayboluyor. Ancak kullanıcılar isterse bu içerikleri daha sonra hikaye özeti şeklinde paylaşabiliyor.

SNAPCHAT BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sistemin Snapchat’e benzerliği de kullanıcıların gündeminde yer aldı. Birçok kişi, Instants özelliğinin Snapchat’in temel mantığını taşıdığını savundu.