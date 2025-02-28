Doktorlar, 19 yaşındaki gencin boynunda kıvrımlı izlerin oluştuğunu ve bunun Güney Kaliforniya'da plaj cankurtaranı olarak çalışırken meydana geldiğini belirtti.

ABD'li doktorların tıp dergisinde paylaştığı vakaya göre genç, son zamanlarda yurt dışına çıkmadığını söyledi ve şişkin, kırmızı ancak ağrısız bir döküntüden şikayet etti.

İLTİHAPLANMA TESPİT EDİLSE DE MANTAR TESTİ NEGATİF

Yapılan biyopsi sonucu hafif bir iltihaplanma tespit edildi ancak mantar testi negatif çıktı. bunun üzerine doktorlar, hastaya 'kutanöz larva migrans' teşhisi koydu. Bu, henüz yetişkin hale gelmemiş kancalı kurt larvalarının neden olduğu parazitik bir cilt enfeksiyonudur.

İnsanlar genellikle bu paraziti köpek veya kedi dışkısıyla kirlenmiş kum veya toprak üzerinde çıplak ayakla yürüyerek kaparlar. Los Angeles West Medical Center'daki doktorlar, ismi açıklanmayan hastanın boynunun arkasında ve yanında iki farklı kızarıklık olduğunu bildirdi.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan makalade, "Bu döküntü genellikle ayaklarda ve ayak bileklerinde görülür ancak hastanın boynunda olması kumun içinde yatma alışkanlığıyla ilişkilendirildi" ifadeleri kullanıldı. Doktorlar, hastaya parazit karşıtı ilaç 'ivermektin' reçete etti.

PARAZİTLER NASIL BULAŞIYOR?

Kancalı kurtlar enfekte olmuş köpek ve kedilerin bağırsaklarında yaşar. Bu hayvanlar dışkıladığında, dışkıları bazen kancalı kurt yumurtaları içerebilir.

İnsanlar bu kirlenmiş toprak veya kuma bastığında, oturduğunda ya da dokunduğunda larvalar deriye nüfuz edebilir. Larvalar olgunlaşmadıkları için vücudun diğer bölgelerine ilerleyemezler ve sadece cilt altında hareket ederler. Günde yaklaşık bir santimetre ilerleyebilirler. Bu parazitler en sık ayaklarda, kalçalarda, uyluklarda ve ellerde görülür ancak vücudun herhangi bir bölgesinden giriş yapabilirler. İnsanlar arasında bulaşıcı değildir.

Larvalar deri altında hareket ettikçe bağışıklık sistemi tepki göstererek kırmızı, iltihaplı, kabarık çizgiler oluşturur.