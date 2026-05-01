Batman’da telefon dolandırıcıları, kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtarak bir kişiyi, 1 milyon 800 bin lira dolandırdı. ‘SİGORTA İADESİ YAPILACAK’ Edinilen bilgilere göre, şüpheliler mağduru telefonla arayıp “özel sağlık sigortasına yatırılan paranın iadesi yapılacak” diyerek güvenini kazandı. Yönlendirmeler sonucu mağdurdan toplam 1,8 milyon lira alan dolandırıcılar, izlerini kaybettirmeye çalıştı. KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Şikayet üzerine harekete geçen Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın izini sürerek bankalardan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu parayı çeken kişilerin kimlikleri belirlendi. 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Tespit edilen şüphelilere yönelik 15 Nisan’da Batman merkezli İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alındı. 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin bankadan para çektikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

