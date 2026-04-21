Piyasalardaki hareketlilik döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Dolar/TL kuru tüm zamanların rekorunu tazelerken, euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor.

ABD-İran arasındaki gerilimin her geçen başka boyuta taşınması piyasalarda dengeleri bozdu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance İran ile savaşı sonlandıracak olası bir anlaşmayı görüşmek üzere bugün sabah İslamabad’a gidiyor.

Nitekim ABD Başkanı'nın 'yarın anlaşma imzalanacak' açıklamalarına rağmen İran heyetinin görüşmelere katılıp katılmayacağı henüz belli değil.

Nitekim Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, görüşmeler için yeşil ışık yaktı.

Piyasalar ABD ve İran'dan gelecek haberleri yakın takip ediyor.

DOLAR/TL'DEN BİR REKOR DAHA

Dolar/TL kuru yeni günde rekor kırarak 45 lira yolunda ilerliyor. Dolar/TL kuru bugün 09.48'de 44,89 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro/TL dün bir miktar aşağı yönlü eğilim sergiledikten sonra yeni günde yeniden yönünü yukarı çevirdi. Euro/TL bugün sabah seansında 09.48'de 52,93 seviyesinde bulunuyor.

