Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 45,5770'ten tamamladı. Dolar/TL saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 45,5760'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,0940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 61,1590'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın Orta Doğu’daki gündemin hızlı değişmesi yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor. Bölgedeki gerilimlerin henüz tam olarak giderilmemesi nedeniyle yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları, küresel ölçekte enflasyonist baskıların güçlenerek devam edebileceğine işaret ediyor. Artan enflasyon risklerinin merkez bankalarının politika alanını daraltabileceğine yönelik endişeler, tahvil faizlerinin küresel çapta yükselmesine neden olurken varlık fiyatlamaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar bugünü kapalı geçiriyor. Analistler, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

