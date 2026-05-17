Proje, Raffles City Chongqing kompleksinin parçası olarak inşa edildi. Dev yapının yaklaşık 12 bin ton ağırlığında olduğu belirtiliyor. Bu rakamın neredeyse Eyfel Kulesi’nin ağırlığına yakın olduğu ifade ediliyor.

DÖRT GÖKDELENİ HAVADA BİRLEŞTİRİYOR

'The Crystal', toplam sekiz kuleden oluşan kompleksin dört ana kulesini havada birbirine bağlıyor. Yapının bazı bölümleri yerde üretildikten sonra özel hidrolik sistemlerle metrelerce yükseğe kaldırıldı.

Mühendisler, Chongqing’in deprem riski taşıyan bölgeler arasında yer alması nedeniyle yapının özel esneme sistemleriyle tasarlandığını belirtiyor. Böylece kulelerin hareket etmesi durumunda bağlantı yapısının zarar görmesi engelleniyor.

İÇİNDE BAHÇE, HAVUZ VE RESTORANLAR VAR

'The Crystal' sadece bağlantı köprüsü olarak kullanılmıyor. Yapının içinde seyir alanları, restoranlar, bahçeler ve çeşitli sosyal alanlar yer alıyor.

Projeyi tasarlayan mimar Moshe Safdie, yoğun nüfuslu şehirlerde kamusal alanların artık gökyüzüne taşındığını belirtiyor. Uzmanlara göre proje, geleceğin şehir mimarisi için dikkat çekici örneklerden biri olarak görülüyor.