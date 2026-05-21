İzmir'de 2018 yılında hayatını kaybeden ve ölümüne ilişkin şüphelerin bir türlü aydınlatılamadığı Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden gündeme alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, yeni bulgular ışığında harekete geçen savcılık, olaya karıştığı veya olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Alınan kararın ardından sabah saatlerinde, İzmir merkezli olmak üzere toplam 9 farklı ilde emniyet güçlerince eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı.
Bakan Gürlek: "Gerçeğin Ortaya Çıkması İçin Çalışacağız"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz."