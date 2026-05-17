Olay, 14 Mayıs’ta Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibi Surur Döner’e tabancayla ateş açtı. Bu sırada Döner’in saldırgana müdahale ettiği, saldırganın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında iş yerine 3 kurşun isabet ettiği tespit edilirken, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Döner’in saldırganla boğuşarak silahı tuttuğu ve bu sayede kurşunlardan kurtulduğu anlar yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.