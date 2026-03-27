Orta Doğu'daki gerilim piyasaları talan etti. ABD Başkanı, İran’la yürütülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirterek, süreci desteklemek amacıyla planlanan operasyonu ertelediğini ifade etti. Trump, yeni takvime göre söz konusu kararın 6 Nisan 2026 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan piyasalarda cuma günleri yaşanan swap işlemlerinin etkisiyle Dolar/TL kuru rekor tazelerken, Euro/TL yönünü yukarı çevirdi.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Dolar/TL her cuma yaşanan swap işlemlerinin etkisiyle, yeni rekorlar kırıldı.

Dolar/TL kuru, haftayı rekor seviyeden kapatmaya doğru ilerliyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 08.30'da 44,44 lira seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL bugün sabah seansında yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 08.30'da 51,33 seviyesinde bulunuyor.

CUMA KLASİĞİ

Her Perşembe döviz kurlarında yaşanan swap mekanizması bu gece de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiş yapıyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

