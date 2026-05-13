Küresel piyasalar, ABD'den gelen enflasyon verileri ve Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimlerle yön arayışını sürdürüyor.

Altın ve petrol fiyatlarındaki sıkışmaya dikkat çeken Ekonomist Şirin Sarı, özellikle sülfürik asit tedarikindeki olası aksamaların bakır ve gümüş piyasasını nasıl tetiklediğini analiz etti.

ALTIN ÇİN VE ABD GÖRÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Altın fiyatlarının üç gelişmeden etkilendiğini söyleyerek, sebepleri sıraladı: Sarı, "Bir tanesi ateşkesin bitme ihtimali. Belki de tabii Çin-Amerika görüşmesi sonrasında ateşkesin sağlanabilmesi. Eğer ateşkes bitmişse, Trump Çin dönüşünde belki hafta sonu tekrar saldırılara başlayabilir. Bu tedirginlik halen masada durmaya devam ediyor.

İkincisi, Amerika'dan enflasyon rakamlarını aldık. Dün TÜFE rakamlarını, bugün de ÜFE rakamlarını aldık. Enflasyonda artık enerji maliyetlerinin artışı dolayısıyla artışlar var. 2023 yılından beri en yüksek enflasyonu yaşıyor. TÜFE'de yıllık %3.7'lik enflasyon aslında beklentiyi aşan bir enflasyondu.

Ve tabii ki bu gelişmeler; bir, enflasyonun yüksek gelmesi; iki, geçtiğimiz hafta da Amerika'da tarım dışı istihdam rakamlarının yüksek gelmesi Fed'in haziran toplantısında faiz indirimi beklentisinden çok faiz artırabileceği beklentisi aslında piyasayı şu an şekillendiriyor.

Bir de tabii Trump ve Xi Jinping'in arasındaki görüşmenin ticaret savaşlarının getirebileceği boyutlar... Bunların hepsi ister istemez piyasanın kilitlendiği bir nokta." dedi.

"ALTIN FİYATLARI 3 SEBEBE BAĞLI"

Gümüş ve bakır fiyatlarına vurgu yapan Sarı, "Altında, petrolde, gümüşte, bakırda, yani emtia cephesinde çok ciddi bir hareket var mı derseniz; altın ve petrol açıkçası çok dar bir bantta hareket ediyorlar. Altının onsu 4650 dolarla 4750 dolar arasında sıkışmış durumda, yön arayışı içerisinde.

Muhtemelen Çin'den gelecek olan haberlerle beraber altın kısa vadeli yönünü belirleyecek. Gram altında ise 6800 ile 6900 TL bandında değişen bir bant aralığı vardı bu hafta itibarıyla. O yüzden altında da aslında gram altında da iç piyasada fiyat farkı yok.

Çünkü daha çok gelip bayram öncesi bozdurmak isteyenler, ihtiyaç sahiplerinin gelip Kapalıçarşı'da bozdurduğunu görüyoruz.

Hatta Kapalıçarşı fiyatı şu an banka fiyatının da altında işliyor. Yani o aradaki aylar önce konuştuğumuz fark tamamen kapandı. Bu iç piyasanın altın talebinde bulunmadığını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sarı, altın fiyatlarının üç sebebe bağlı olduğunu belirterek bunları şu şekilde açıkladı: "Bir, İran ve Amerika arasındaki süreç ateşkes olarak... ateşkes devam edecek mi? İkincisi, Hürmüz Boğazı açılacak mı?

Üçüncüsü, Çin ile Amerika arasında dünyayı pozitif etkileyen açıklamalar gelecek mi? Bir de ABD enflasyon rakamları hala yüksek geldiği için Fed'in faiz indirememe beklentisi... Bunların hepsi şu an altını şekillendiriyor diyebiliriz." açıklamasında bulundu.

GÜMÜŞ VE BAKIRI YÜKSELTEN SEBEPLER

Gümüş ve bakırın yükselişine dikkat çeken Sarı, "Gümüş ve bakırın bu hafta bakır cephesinde %6'ya varan yükselişler, gümüşte %7'yi aşan yükselişler gördük. Bunun nedeni ise Hürmüz Boğazı'ndan sadece petrol ve gaz aslında geçmiyor. Petrol yan ürünleri dediğimiz, gıdayı da etkileyen, tarımı etkileyen -üreyi, tarımı etkileyen- ve madenciliği etkileyen maddeler de geçiyor.

İşte bunlardan bir tanesi sülfürik asit. Sülfürik asit bakırın ve gümüşün madenden çıkarılması için kullanılan kritik madenlerden bir tanesi ya da ürünlerden, yan ürünlerden bir tanesi olduğu için sülfürik asit tedarikinin sekteye uğrayabileceği, bu noktada arz ve bakır ve gümüşün arz sıkıntısı yaşayabileceği dolayısıyla bakırda ve gümüşte altın üstü bir performans görmüş olduk bu hafta itibarıyla.

O yüzden artık yavaş yavaş sadece petrol fiyatları değil, petrolün yan ürünlerini etkileyen ürünlerde de ilerleyen süreçlerde gıda fiyatlarında, ilerleyen süreçlerde diğer emtia ürünlerinde yükselişleri, fiyat yükselişlerini görebiliriz." ifadelerini kullandı.

