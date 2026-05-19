Barcelona'da 4, Bayern Münih'te 3 sene çalışan Pep Guardiola, 2016'da başına geçtiği Manchester City'de 10 yıllık görev süresinin ardından bırakma kararı aldı. İspanyol teknik direktörün kararını duyuran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Manchester ekibinin Pep yerine Enzo Maresca ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını da yazdı.

KLOPP GİBİ ARA VEREBİLİR

İngiliz basınına göre ise 55 yaşındaki çalıştırıcının, İngiliz takımında teknik direktörlük dışında farklı bir görev alması da muhtemel.

Guardiola'nın "yarışmaktan en çok keyif aldığım teknik direktör" olarak andığı Jürgen Klopp de Liverpool'da geçirdiği 9 senenin ardından 2024'te teknik direktörlüğe ara verdiğini açıklamıştı. Alman teknik adam; şu anda Red Bull grubunda sportif direktör olarak görev yapıyor.

18 SENEYE 41 KUPA SIĞDIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Barcelona'da başlayan Guardiola, 18 yıla 41 kupa sığdırdı. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de aldığı kupalar şöyle:

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi

3 - Almanya Bundesliga

6 - İngiltere Premier Lig

3 - İspanya La Liga

4 - UEFA Süper Kupası

2 - Almanya Kupası

4 - FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 - İngiltere Kupası

2 - İspanya Kupası

3 - İspanya Süper Kupası

5 - İngiltere Lig Kupası

3 - İngiltere Süper Kupası.