Dünya Kupası yaklaşırken FIFA’dan sürpriz bir kural değişikliği gündeme geldi. BILD'in haberine göre; FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde sarı kart kurallarında düzenlemeye gidecek ve sarı kartlar hem grup aşamasından hem de çeyrek finallerden sonra silinecek.

EN İYİ OYUNCULARIN SAHADA OLMASI HEDEFLENİYOR

FIFA bu değişiklikle oyuncuların biriken sarı kartlar nedeniyle kritik maçlarda cezalı duruma düşme riski önemli ölçüde azaltmayı ve en iyi oyuncuların yarı final ve final maçlarında sahada olmasını hedefliyor.

2 KEZ SIFIRLANACAK

FIFA bu değişikliği hayata geçirirse, grup aşamasından sonra sarı kartlar sıfırlanacak. Son 32, son 16 ve çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından kartlar ikinci kez bir daha sıfırlanacak.