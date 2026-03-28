ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, muhafazakar gazeteci Benny Johnson’a verdiği mülakatta, Trump yönetiminin İran stratejisinde sona yaklaşıldığını duyurdu. 28 Mart 2026 itibarıyla ajanslara düşen bu sıcak gelişme, küresel piyasalarda adeta bayram havası estirdi.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK, ARTIK ÇIKIYORUZ!”

Vance, İsrail ile koordineli yürütülen operasyonlarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiğini savundu. Başkan Yardımcısı, ucu açık bir savaşa niyetleri olmadığını şu sözlerle ilan etti:

"Tüm askeri hedeflerimizi tamamladık. Niyetimiz orada bir yıl, iki yıl kalmak değil. İşimizi bitiriyoruz ve yakında oradan çıkacağız. Başkan Trump, biz ayrıldıktan sonra bu durumu çok uzun süre tekrar yaşamak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek."

CEP YAKAN BENZİNE ‘İNDİRİM’ VAADİ

Savaşla birlikte tırmanışa geçen küresel enerji fiyatları hakkında da konuşan Vance, Amerikalı tüketicilere ve dünyaya nefes aldıracak bir vaatte bulundu. Benzin fiyatlarındaki artışı "geçici bir tepki" olarak nitelendiren Vance, "Haklısınız, Orta Doğu’daki olaylar yüzünden fiyatlar yükseldi ama yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek" diyerek ekonomik rahatlamanın sinyalini verdi.

TRUMP’TAN KRİTİK ‘6 NİSAN’ HAMLESİ

Washington kulislerini hareketlendiren bir diğer gelişme ise Başkan Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama oldu. Trump, İran’ın talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurduğunu ve Hürmüz Boğazı’nın açılması için 6 Nisan Pazartesi gününe kadar ek süre verdiğini duyurdu. "Görüşmeler çok iyi gidiyor" diyen Trump’ın bu hamlesi, sahadaki askeri baskının masada netice vermeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.