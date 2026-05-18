Çinli bilim insanları, fizik dünyasında çığır açacak devrim niteliğinde bir teknolojik başarıya imza atarak Dünya’nın doğal manyetik alanından tam 700 bin kat daha güçlü bir süper iletken mıknatıs geliştirdi.

Pekin’deki bilim merkezinde test edilen bu devasa güçteki cihaz, laboratuvar ortamında 35,6 Tesla gibi kırılması güç bir rekor seviyeye ulaştı.

Hastane emar (MR) cihazlarıyla kıyaslandığında, bu yeni mıknatısın gücü tıp dünyasındaki en gelişmiş emar sistemlerinden bile yaklaşık 12 ila 24 kat daha fazla. Evlerimizde buzdolaplarının üzerine yapıştırdığımız basit süs mıknatıslarıyla karşılaştırıldığında ise ortaya akılalmaz bir güç farkı çıkıyor.

DÜNYANIN ORTAK KULLANIMINA SUNULACAK

Geliştirilen bu teknolojinin en büyük avantajı, "süper iletkenlik" özelliği sayesinde elektriği sıfır enerji kaybıyla iletebilmesi. Bu durum, devasa mıknatısın çalışırken aşırı ısı üretmesini engelliyor ve astronomik elektrik faturalarının önüne geçerek aylarca sürecek bilimsel deneylerin çok daha ucuz ve pratik şekilde yapılmasını sağlıyor.

Pekin şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Huairou Bilim Şehri'nde bulunan bu rekor kırıcı tesis, bencilce saklanan bir laboratuvar cihazı olmak yerine tüm dünya biliminin ortak kullanımına sunulacak.