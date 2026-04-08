Yaz tatili planı yaparken rotasını Ege veya Akdeniz’e çevirenler bu haberi okuduktan sonra fikirlerini değiştirebilir. Yunanistan’ın hemen yanı başında, Korfu Adası’nın tam karşısında yer alan Arnavutluk’un Ksamil kasabası, turkuaz rengi denizi ve bembeyaz kumsallarıyla tatilcileri bekliyor. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize derdi yok.

NEDEN KSAMİL'E GİTMELİSİNİZ?

Ksamil’i diğer tatil beldelerinden ayıran en büyük özellik, denizin ortasındaki dört minik adası. Bu adalara kıyıdan yüzerek, kano kiralayarak veya teknelerle dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz. Modern dünyanın kalabalığından uzak, Maldivler atmosferini yaşatan bu adalar, kristal berraklığındaki suyuyla şnorkel tutkunları için bir cennet.

GECELİK 1.000 TL'NİN ALTINDA KONAKLAMA

Ksamil'in en büyük sürprizi ise konaklama maliyetlerinde saklı. Popüler tatil rotalarında fahiş fiyatlar normalleşmişken, burada bütçe dostu seçenekler hala çoğunlukta. Kasabanın merkezinde veya denize kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunan tertemiz, aile işletmesi pansiyonlarda ve yerel misafirhanelerde gecelik kişi başı 1.000 TL'nin altında konforlu yerler bulabiliyorsunuz. Özellikle erken rezervasyonla bu fiyatlar çok daha avantajlı hale gelerek, tatil bütçenizin büyük kısmının cebinizde kalmasını sağlıyor.

HEM CÜZDAN DOSTU HEM LÜKS

Avrupa’nın geri kalanı ve Türkiye’deki popüler beldelerle kıyaslandığında Ksamil, "ucuz tatil" kavramını yeniden tanımlıyor. Taze yakalanmış devasa bir deniz mahsulleri tabağını içeceğiyle birlikte yaklaşık 700 - 1.000 TL bandında tüketebilirsiniz. Kasaba içinde her yere yürüyerek ulaşmak mümkün olduğu için ekstra ulaşım masrafı da neredeyse sıfıra iniyor.

DENİZ VE TARİHİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ YER

Denizden sıkılanlar için sadece 10 dakika uzaklıkta UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Butrint Antik Kenti bulunuyor. Roma ve Bizans izlerini taşıyan bu devasa antik kent, doğayla tarihin iç içe geçtiği büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Akşamları ise komşu şehir Saranda’nın hareketli gece hayatına karışabilir veya sahil şeridindeki şık barlarda gün batımını izleyebilirsiniz.

NASIL GİDEBİLİRSİNİZ?

En kolay yol, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçup oradan araç kiralamak veya otobüslerle güneye inmek. Bir diğer alternatif ise Yunanistan’ın Korfu Adası’na uçup, 30 dakikalık feribot yolculuğuyla Saranda’ya, oradan da 15 dakikalık bir minibüs yolculuğuyla Ksamil’e ulaşmak.