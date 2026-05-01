Global Firepower (GFP) tarafından yayımlanan 2026 yılı askeri güç raporu, Türk Deniz Kuvvetleri’nin su altı gücündeki yükselişini ve küresel askeri dengelerdeki çarpıcı değişimleri gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye, envanterindeki 14 modern denizaltı ile Avrupa ülkelerini geride bırakarak kıtanın zirvesine yerleşirken, dünya genelinde en çok denizaltıya sahip 9. ülke unvanını kazandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, toplamda yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan askeri personel kapasitesiyle de küresel ölçekte 19. sıradaki güçlü konumunu koruyarak stratejik caydırıcılığını bir kez daha tescilledi.

RUSYA VE ABD ZİRVEDE

Uluslararası savunma sanayisi çevrelerinde büyük yankı uyandıran listede, denizaltı sayısında Rusya ve ABD 66’şar adetle ilk iki sırayı paylaşırken, onları 61 denizaltı ile Çin takip etti.

Türkiye’nin hemen üzerinde Hindistan ve Güney Kore gibi Asya devlerinin bulunduğu sıralama, Doğu Akdeniz ve çevresindeki deniz hakimiyeti mücadelesinde Türkiye'nin elindeki teknolojik ve sayısal avantajı somut bir şekilde ortaya koydu. İşte listenin tamamı şu şekilde;

20. İsrail - 6

19. Almanya - 6

18. Brezilya - 6

17. Avustralya - 6

16. Cezayir - 6

15. Pakistan - 8

14. İtalya - 8

13. Mısır - 8

12. Yunanistan - 9

11. Fransa - 9

10. Birleşik Krallık - 10

9. TÜRKİYE - 14

8. Hindistan - 18

7. Güney Kore - 22

6. Japonya - 23

5. Kuzey Kore - 24

4. İran 25

3. Çin 61

2 - ABD - 66

1- Rusya 66



