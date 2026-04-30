Küresel ısınmayla mücadele kapsamında geliştirilen "doğrudan hava yakalama" teknolojisinin en büyük ölçekli örneği İzlanda'da çalışmaya başladı. Dev fanlar aracılığıyla dışarıdaki havayı emen sistem, özel filtreler kullanarak atmosferdeki karbondioksiti ayrıştırıyor. Toplanan bu gaz, suyla karıştırıldıktan sonra yerin derinliklerine pompalanıyor. Teknolojik olarak havayı temizleme kapasitesine sahip bu sistem, emilen karbonu bazalt kayasına dönüştürerek kalıcı olarak depoluyor.

KARBONU YER ALTINDA TAŞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Tesisin çalışma prensibi, atmosferden çekilen karbonun mineralleşme süreciyle etkisiz hale getirilmesine dayanıyor. Yerin derinliklerine enjekte edilen karbondioksit ve su karışımı, bazalt kayalarıyla tepkimeye girerek birkaç yıl içinde katı taş formunu alıyor. Uzmanlar, bu yöntemin karbonu atmosfere geri salınmayacak şekilde hapsettiğini belirtiyor. Havayı temizleyip taşa çeviren bu sistemler, iklim krizine karşı geliştirilen en pahalı ama en gerçekçi çözümlerden biri olarak nitelendiriliyor.

KÜRESEL ISINMAYI YAVAŞLATMAK İÇİN YENİ ADIM

Atmosferdeki emisyon yükünü azaltmayı hedefleyen dev fan sistemleri, teknolojik bir karbon yutağı görevi görüyor. Tesisteki filtreleme süreci, havadaki kirletici gazları anında ayrıştırarak yer altına transfer ediyor. Yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, sistemin karbon ayak izini silme konusundaki verimliliği dikkat çekiyor. İzlanda’daki bu devasa yapı, küresel ısınmayı yavaşlatma hedefiyle sanayi ölçeğinde operasyon yürüten en gelişmiş merkez konumuna yükseldi.