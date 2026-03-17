Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelindeki balistik füze kapasitelerini ele alan kapsamlı raporunu yayımladı.
Raporda yer alan verilere göre, savunma sanayiindeki yerlileşme hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, 322 füzelik tahmini envanteriyle dünya genelinde 7. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise nükleer kapasiteleri ve binlerle ifade edilen füze sayılarıyla Çin, Rusya ve ABD bulunuyor.
SIPRI Raporuna Göre Ülkelerin Tahmini Balistik Füze Envanteri:
1. Çin: 3.100 füze
2. Rusya: 1.400 füze
3. ABD: 1.300 füze
4. Kuzey Kore: 1.000 füze
5. İsrail: 850 füze
6. İran: 800 füze
7. Türkiye: 322 füze
8. Güney Kore: 190 füze
9. Mısır: 190 füze
10. Yunanistan: 165 füze
11. Pakistan: 126 füze
12. Belarus: 98 füze
13. Hindistan: 80 füze
14. Birleşik Krallık: 64 füze
15. Fransa: 64 füze
16. Suudi Arabistan: 40 füze
17. Vietnam: 24 füze
18. Irak: 18 füze
19. Yemen: 18 füze
20. Romanya: 16 füze
21. Türkmenistan: 16 füze
22. Ermenistan: 16 füze
23. Bahreyn: 9 füze
24. Birleşik Arap Emirlikleri: 6 füze
25. Slovakya: 6 füze
26. Azerbaycan: 4 füze
27. Libya: 3 füze