Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünya genelindeki balistik füze kapasitelerini ele alan kapsamlı raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, savunma sanayiindeki yerlileşme hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, 322 füzelik tahmini envanteriyle dünya genelinde 7. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise nükleer kapasiteleri ve binlerle ifade edilen füze sayılarıyla Çin, Rusya ve ABD bulunuyor. SIPRI Raporuna Göre Ülkelerin Tahmini Balistik Füze Envanteri: 1. Çin: 3.100 füze

2. Rusya: 1.400 füze

3. ABD: 1.300 füze

4. Kuzey Kore: 1.000 füze

5. İsrail: 850 füze

6. İran: 800 füze

7. Türkiye: 322 füze

8. Güney Kore: 190 füze

9. Mısır: 190 füze

10. Yunanistan: 165 füze

11. Pakistan: 126 füze

12. Belarus: 98 füze

13. Hindistan: 80 füze

14. Birleşik Krallık: 64 füze

15. Fransa: 64 füze

16. Suudi Arabistan: 40 füze

17. Vietnam: 24 füze

18. Irak: 18 füze

19. Yemen: 18 füze

20. Romanya: 16 füze

21. Türkmenistan: 16 füze

22. Ermenistan: 16 füze

23. Bahreyn: 9 füze

24. Birleşik Arap Emirlikleri: 6 füze

25. Slovakya: 6 füze

26. Azerbaycan: 4 füze

27. Libya: 3 füze

