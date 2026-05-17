Rekor kıran pizzanın yapımında yaklaşık 6 bin 193 kilogram hamur, 2 bin 245 kilogram pizza sosu ve 4 tona yakın peynir kullanıldı. Dev pizzanın üzerine ayrıca yaklaşık 630 bin pepperoni dilimi yerleştirildi. Hazırlanan pizzanın toplamda yaklaşık 68 bin dilime ayrıldığı belirtildi.