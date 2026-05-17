Dünyaca ünlü pizza markası, 'Big New Yorker' pizzasının yeniden satışa sunulmasını sıra dışı bir organizasyonla kutladı. Şirket, YouTube içerik üreticisi Airrack ile iş birliği yaparak dünyanın en büyük pizzasını hazırlayıp Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Rekor denemesi Los Angeles Convention Center’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.296 metrekare büyüklüğündeki dev pizza, boyutları nedeniyle fuar alanında hazırlandı. Yapılan resmi ölçümlerin ardından pizza, dünyanın en büyük pizzası olarak kayıtlara geçti.
Dev pizzanın hazırlanma sürecinde önce geniş hamur katmanları serildi. Daha sonra üzerine domates sosu yayıldı, bol miktarda peynir ve pepperoni dilimleri eklendi. Pizza, özel olarak hazırlanan bölümlerde parça parça pişirilip ardından bir araya getirildi.
Rekor kıran pizzanın yapımında yaklaşık 6 bin 193 kilogram hamur, 2 bin 245 kilogram pizza sosu ve 4 tona yakın peynir kullanıldı. Dev pizzanın üzerine ayrıca yaklaşık 630 bin pepperoni dilimi yerleştirildi. Hazırlanan pizzanın toplamda yaklaşık 68 bin dilime ayrıldığı belirtildi.
Şirket yetkililerinden David Graves, hazırlanan pizzanın çöpe gitmediğini ve Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan resmi kayıt işlemlerinin ardından dilimlerin yerel gıda bankalarına bağışlandığını açıkladı.
Önceki dünya rekoru ise 2012 yılında İtalya’da şefler tarafından hazırlanan ve 'Ottavia' adı verilen glütensiz pizzaya aitti.
