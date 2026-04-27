Earth dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, McDermit Kalderası olarak bilinen volkanik kraterin altında 20 ila 40 milyon metrik ton lityum rezervi bulunduğu saptandı. Mevcut veriler, bu keşfin bugüne kadar dünya üzerinde kaydedilmiş en büyük lityum yatağı olduğunu ortaya koyuyor. Ton başına ortalama 37 bin dolarlık piyasa değeri üzerinden yapılan hesaplamalar, rezervin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor.

YÜKSEK KALİTELİ İLLİT TABAKASI TESPİT EDİLDİ

Thacker Geçidi bölgesindeki incelemelerde, lityum mineralini yüksek yoğunlukta tutan potasyum zengini "illit" kilinin yaklaşık 30 metre kalınlığında bir bant oluşturduğu saptandı. Laboratuvar analizleri, bu kilin ağırlıkça %1,3 ila %2,4 oranında lityum içerdiğini belgeledi. Bu oran, standart kil yataklarında bulunan lityum miktarının yaklaşık iki katı seviyesinde. Rezervin yüzeye yakın konumlanması, düşük maliyetli açık ocak madenciliği yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanıyor.

PİL PAZARINDA YENİ DÖNEM

Lityum, günümüzde elektrikli araçlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan yenilenebilir enerji şebekelerine kadar pek çok alanda kullanılan lityum-iyon pillerin temel bileşeni konumunda. Uzmanlar, 2040 yılına kadar küresel lityum talebinin yıllık 1 milyon tona ulaşacağını öngörüyor. Bu miktar, 2022 yılındaki toplam üretim hacminin sekiz katına tekabül ediyor. McDermit Kalderası'ndaki bu devasa kaynağın, artan talebi karşılamada stratejik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Lithium Americas Corporation jeologlarından Thomas R. Benson, yüksek konsantrasyonlu lityumun yüzeye yakın tabakalarda bulunmasının işletme maliyetlerini düşüreceğini bildirdi. Araştırmacılar, bölgedeki lityum yoğunluğunun jeolojik açıdan nadir görülen bir verimliliğe sahip olduğunu kaydetti.