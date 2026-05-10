Ülkenin güneybatısındaki Wuxi ilçesinde yer alan ve "Wusi Taş Yolu" olarak da bilinen güzergah, Tianping köyünü dış dünyaya bağlıyor. Toplam uzunluğu 3,7 kilometre olan yolun en riskli bölümü, 453 metrelik bir mesafede art arda sıralanan 18 dik virajdan oluşuyor. Dar yapısı ve teknik zorlukları nedeniyle güzergah, tecrübeli sürücüler için dahi yüksek risk taşıyan yollar arasında sınıflandırılıyor.

Yolun fiziksel özellikleri, güvenli sürüşü sınırlandıran temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Bazı noktalarda eğimin yüzde 36 seviyesine çıkması nedeniyle araçların yalnızca birinci viteste ilerleyebildiği belirtiliyor. Yolun dar olması sebebiyle birçok bölümde manevra yapmak veya geri dönmek imkansız hale gelirken, güvenli geçiş için virajlara inşa edilen özel alanların kullanılması zorunlu tutuluyor.

BÜYÜK ARAÇLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI

Güzergahtaki ekstrem koşullar, sıkı trafik kurallarını beraberinde getirdi. Tehlike arz etmesi nedeniyle kamyon, otobüs ve büyük römorklu araçların Lingpaishi yoluna girmesi tamamen yasaklandı. 2012 yılında inşa edilen ve 2019 yılında asfaltlanan yol, yapılan modernizasyon çalışmalarına rağmen ekstrem yol kategorisindeki yerini koruyor.

TURİSTİK CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Tianping köyünde yaşayan 37 ailenin temel ulaşım hattı olan güzergah, düşük trafik yoğunluğuna sahip olmasına rağmen popülerlik kazandı. Mühendislik yapısı ve sunduğu sürüş zorluğu ile dikkat çeken yol, Çin'in en ünlü ekstrem rotalarından biri olarak turistik bir cazibe merkezine dönüştü. Sosyal medyada ve otomobil dünyasında "korku yolu" olarak nitelendirilen hat, bölgeye macera tutkunlarını çekmeye devam ediyor.