Askeri kapasite analizlerinin yer aldığı 2026 raporunda, küresel savunma dengelerindeki değişim netleşti. Avrupa ordularının tank envanterlerindeki düşüş sürerken, Türkiye’nin operasyonel gücü sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı. Toplam 5 bin 870 tanka sahip olan Çin listenin zirvesine yerleşirken, Rusya ve Kuzey Kore ilk üç sırayı paylaştı.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 9. TANK FİLOSUNA SAHİP

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki 2 bin 284 ana muharebe tankı ile listenin 9. sırasına yerleşti. Türkiye bu sonuçla, bölgedeki rakiplerini ve tüm Avrupa Birliği ülkelerini sayısal olarak geride bırakmış oldu. Savunma analistleri, Türkiye'nin hem tank sayısı hem de modernizasyon çalışmalarıyla kara gücü parametrelerinde yükselişini sürdürdüğünü vurguluyor.

ZİRVEDE ASYA DOMİNASYONU

Listenin ilk beş sırasına Asya ülkeleri damga vurdu. Çin liderliğini ilan ederken, Rusya 5 bin 630 tankla ikinci, Kuzey Kore ise 4 bin 895 tankla üçüncü oldu. Amerika Birleşik Devletleri 4 bin 666 tankla dördüncü sırada kalarak ilk üç basamağın dışında yer aldı. Hindistan ise 3 bin 913 tankla beşinci sırayı elinde tutuyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 TANK FİLOSU (2026)

Global Firepower verilerine göre ülkelerin güncel tank sayıları şu şekilde:

20 - TAYVAN ( 1090 TANK )

19 - UKRAYNA ( 1121 TANK )

18 - IRAK ( 1188 TANK )

17 - İSRAİL ( 1300 TANK )

16 - YUNANİSTAN ( 1344 TANK )

15 - FAS ( 1346 TANK )

14 - AZERBAYCAN ( 1354 TANK )

13 - CEZAYİR ( 1485 TANK )

12 - ÜRDÜN ( 1508 TANK )

11 - GÜNEY KORE ( 1831 TANK )

10 - VİETNAM ( 1999 TANK )

9 - TÜRKİYE ( 2284 TANK )

8 - İRAN ( 2675 TANK )

7 - PAKİSTAN ( 2677 TANK )

6 - MISIR ( 3620 TANK )

5 - HİNDİSTAN ( 3913 TANK )

4 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ( 4666 TANK )

3 - KUZEY KORE ( 4895 TANK )

2 - RUSYA ( 5630 TANK )

1 - ÇİN ( 5870 TANK )