Modern devlet yapısında askeri güç temel bir unsur olarak kabul edilse de, bazı devletler bütçelerinde askeri harcama kalemine yer vermiyor. Stratejik tarafsızlık politikaları veya küresel güçlerle yapılan savunma paktları sayesinde varlıklarını sürdüren bu ülkeler, savunma yükümlülüklerini komşu devletlere veya uluslararası organizasyonlara devretmiş durumda.

SAVUNMA SORUMLULUĞU KOMŞU DEVLETLERDE

Avrupa kıtasında yer alan mikro devletler ve bazı stratejik ülkeler, güvenliklerini garanti altına almak için komşu büyük güçlerle iş birliği yapıyor. Bölgedeki silahsız devletlerin savunma statüleri şu şekildedir:

Andorra: Savunma sorumluluğu Fransa ve İspanya tarafından üstlenilmiştir.

İzlanda: NATO üyesi olmasına rağmen ordusu yoktur; güvenliği ABD, Norveç ve Danimarka sağlar.

Monako: Savunma bütçesi ayırmayan ülkenin güvenliğini Fransa garanti eder.

Lihtenştayn: Orduyu 1868 yılında lağvetmiş olup İsviçre ve Avusturya ile güvenlik iş birliği yapmaktadır.

San Marino: Savunma yükümlülüğü İtalya’nın sorumluluğundadır.

Vatikan: Resmi bir ordusu bulunmamaktadır; İsviçreli Muhafızlar sadece törensel amaçla görev yapmaktadır.

GÜVENLİKLERİ MÜTTEFİK GÜÇLERE EMANET

Karayipler ve Okyanusya bölgelerindeki ada devletleri, ordularını dağıtarak güvenliklerini bölgesel sistemlere veya müttefik güçlere emanet etmiş durumdadır:

Kosta Rika: 1948’de orduyu tamamen kaldırmıştır; güvenlik uzmanlaşmış polis birimleri ve ABD ile yapılan anlaşmalarla sağlanır.

Panama: 1994 yılından bu yana ordusu bulunmamaktadır; sadece paramiliter sınır birimleri mevcuttur.

Marshall Adaları ve Mikronezya: Anayasaları askeri müdahaleyi yasaklarken, savunmalarını tamamen ABD üstlenmektedir.

Samoa ve Niue: Savunma sorumluluğu Yeni Zelanda tarafından yürütülmektedir.

Nauru ve Solomon Adaları: Güvenlik ve polis eğitimi desteğini Avustralya’dan almaktadır.

ÖZEL STATÜLÜ BÖLGELERİN SAVUNMA YAPISI

Kendi iç yönetimleri bulunmasına rağmen dış savunmaları bağlı oldukları "anakara" tarafından yürütülen özerk bölgelerin durumu ise şu şekildedir:

Grönland ve Faroe Adaları: Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.

Aruba ve Sint Maarten: Hollanda Krallığı tarafından korunmaktadır.

Hong Kong ve Makao: Savunma ve dış politika yetkileri Çin Halk Cumhuriyeti'ne aittir.

Porto Riko: Savunma bütünüyle ABD'ye aittir.

Fransız Polinezyası: Savunmadan Fransa sorumludur.