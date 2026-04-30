Dünya genelindeki askeri insan kaynağı kapasitesini gösteren 2026 yılı raporu yayımlandı. Personel sayısı bakımından yapılan sıralamada Bangladeş, toplam 7 milyon kişilik askeri gücüyle listenin zirvesine yerleşti.

Türkiye ise 481 bin aktif asker ve 530 bin yedek kuvvetle toplamda 1 milyonluk bir ordu kapasitesine ulaşarak ilk 20 ülke arasındaki yerini muhafaza etti. Uzmanlar, listenin üst sıralarında yer alan ülkelerin özellikle yedek ve paramiliter kuvvet yoğunluğuyla öne çıktığını vurguladı.

BANGLADEŞ DÜNYA ZİRVESİNDE

Personel sayısı açısından dünyanın en büyük ordusu, toplamda 7 milyon kişiye ulaşan Bangladeş oldu. Ülkenin 204 bin aktif askerine ek olarak 6,8 milyon yedek ve paramiliter kuvvete sahip olması, toplam insan kaynağını dünya birinciliğine taşıdı.

Güney Asya ve Doğu Asya ülkelerinin yoğunlukta olduğu listenin üst sıralarında, seferberlik kapasitesi yüksek olan ülkeler dikkat çekti. Modern teknolojiye yapılan yatırımların yanı sıra, insan gücünün stratejik bir caydırıcılık unsuru olarak kalmaya devam ettiği bildirildi.

DÜNYANIN EN KALABALIK ORDULARI SIRALAMASI

2026 yılı askeri personel verilerine göre en kalabalık ordular şu şekilde sıralandı:

1. Bangladeş: 7 milyon

2. Vietnam: 5,8 milyon

3. Ukrayna: 5 milyon

4. Hindistan: 4,9 milyon

5. Güney Kore: 3,7 milyon

6. Rusya: 3,6 milyon

7. Çin: 3,1 milyon

8. ABD: 2,1 milyon

19. Türkiye: 1 milyon

TSK'NIN MEVCUT KAPASİTESİ

Türkiye, sahip olduğu 1 milyonluk toplam güçle küresel ölçekte 19. sırada yer alırken, Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki en yüksek askeri insan kaynağına sahip ülkelerden biri olma özelliğini sürdürdü.

Aktif görevli 481 bin personelin profesyonelleşme düzeyi ve 530 bin kişilik yedek kuvvetin harbe hazırlık kapasitesi, Türkiye'nin listedeki stratejik ağırlığını belirleyen temel unsurlar olarak kaydedildi.