Hırvatistan’ın İstirya bölgesinin merkezinde, başkent Zagreb’e yaklaşık iki buçuk saatlik mesafede yer alan orta çağ kasabası Hum, dünyanın en küçük şehri unvanıyla varlığını sürdürüyor.

Tarihi kayıtlarda ilk kez 1102 yılında Cholm adıyla anılan yerleşim, 1552 yılında inşa edilen çan ve gözlem kulesiyle birlikte bir savunma noktasına dönüşmüş, bu dönemden itibaren muhafız ailelerinin yerleşimiyle bugünkü yapısını kazandı ama kasaba, aradan geçen yüzyıllara rağmen fiziksel olarak büyüme göstermeyerek iki sokak ve üç sıra evden oluşan yapısını muhafaza etti.

27 KİŞİ YAŞIYOR

Demografik veriler incelendiğinde, Hum’un nüfusunun 2011 yılındaki ulusal sayımda 21 kişi olduğu, 2021 yılı itibarıyla ise bu sayının 27’ye yükseldiği görülüyor. Sadece 100 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan kasaba, orta çağda haydut saldırılarına karşı inşa edilen taş bir sur ile çevrili.

Birçok yerleşim yerinin aksine bu sınırların dışına çıkmayan Hum, mimari olarak bir köyden ziyade küçük bir şehir planına sahip olmasıyla literatürde kasaba/şehir olarak sınıflandırılıyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ŞEHRİ OLARAK ANILIYOR

Bugün bölge halkının temel geçim kaynaklarını tarım ve "dünyanın en küçük şehri" unvanı sayesinde gelişen turizm oluşturuyor. Orta çağ mimarisini ve taş döşeli yollarını koruyan kasabada, sahip olduğu küresel unvanın sürdürülebilirliği ve mevcut tarihi doku nedeniyle yeni yapılaşmaya izin verilmiyor.