Daily Galaxy'de yer alan habere göre, Madrid Astrobiyoloji Merkezi'nden Victor Parro liderliğindeki bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, çölün beş metre derinliğine kadar inilerek toprak örnekleri toplandı. Yapılan analizler sonucunda, yüzeyin yaklaşık iki metre altında bakteri, arkea ve DNA izlerine rastlandı.

YÜZEYİN ALTINDAKİ "MİKROBİYAL VAHA"

Astrobiology dergisinde yayımlanan araştırmada, keşfedilen bu katman "çorak bir çölde vaha" olarak nitelendirildi. Önceki çalışmalar mikroorganizmaları yalnızca toprağın ilk 30 santimetresinde tespit edebilirken, 2 metre derinlikteki bu bulgu bilim dünyasında önemli bir atılım olarak kabul ediliyor. Atacama Çölü yüzyılda sadece birkaç kez yağmur almasına rağmen, buradaki mikroorganizmaların tuz kristalleri üzerinde oluşan mikroskobik su tabakaları sayesinde hayatta kaldığı saptandı.

MARS GÖREVLERİ İÇİN KRİTİK TEST

Keşif, canlı organizmalarla ilişkili molekülleri tanımlamak için özel olarak tasarlanan SOLID (Signs of Life Detector - Yaşam İzleri Dedektörü) cihazı ile gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 antikor kullanarak protein, şeker ve genetik materyalleri tespit eden cihazın, Mars görevlerine hazırlık kapsamında Atacama'da test edildiği bildirildi. Victor Parro, cihazın derinlerdeki biyolojik izleri saptama yeteneğinin, gelecekteki gezegen keşifleri için uygunluğunu doğruladığını ifade etti.

"KIZIL GEZEGENDE YAŞAM YER ALTINDA OLABİLİR"

Atacama Çölü; aşırı kuraklığı, yoğun radyasyonu ve tuz bakımından zengin toprak yapısıyla Mars'a en yakın karasal ortam olarak kabul ediliyor. Bilimsel görüş birliği, yoğun ultraviyole radyasyon ve düşük sıcaklıklar nedeniyle Mars yüzeyinde yaşam bulmanın oldukça zor olduğu yönünde birleşiyor. Atacama’daki mikropların güneş ışığı olmadan, kimyasal enerji kaynaklarını kullanarak hayatta kalması, Mars'taki olası yaşamın da yüzeyde değil, radyasyondan korunan yer altı katmanlarında gizli olabileceği hipotezini güçlendirdi.