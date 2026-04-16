İrlandalı seyahat sigortası şirketi JustCover tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Portekiz'in başkenti Lizbon'u dünyanın en renkli şehri olarak tescilledi.

Dünya çapında canlı renkleriyle tanınan 78 farklı destinasyonun görsel verileri üzerinden yapılan analizde, Lizbon'un fotoğraflarında 2,6 milyondan fazla benzersiz renk tonu tespit edildi. Şehrin bu başarısında, Alfama gibi tarihi semtlerdeki pastel tonlu binalar, geleneksel desenli çiniler ve sokaklarda boy gösteren ikonik sarı tramvayların yarattığı görsel zenginlik belirleyici rol oynadı.

KUALA LUMPUR İKİNCİ SIRADA

Sıralamanın ikinci basamağında, modern gökdelenler ile geleneksel tapınakların oluşturduğu keskin renk kontrastıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur yer aldı. Portekiz, ikinci büyük şehri Porto'nun dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşmesiyle listedeki hakimiyetini pekiştirdi.

Douro Nehri kıyısı boyunca uzanan renkli evleri ve karakteristik kiremit çatılı dokusuyla dikkat çeken Porto, ziyaretçilerine sunduğu otantik görsel şölenle podyumda yerini aldı.

BREZİLYA'NIN ÜNLÜ MERDİVENLERİ RİO'YU LİSTEYE SOKTU

Listenin devamında Güney Amerika rüzgarı esti; Kolombiya'nın simgesi sarı Saat Kulesi ve rengarenk balkonlarıyla ünlü Cartagena şehri dördüncü, Brezilya'nın dünyaca ünlü Selarón Merdivenleri ile tanınan metropolü Rio de Janeiro ise beşinci oldu.

Araştırmada Rio'nun görsellerinde 2,3 milyondan fazla renk tonu saptandı. Kıta bazlı değerlendirmelerde ise Guanajuato, Havana ve New York gibi şehirler canlı mimarileriyle öne çıkarken, Avrupa'dan Dubrovnik ve Barselona estetik görünümleriyle üst sıralarda temsil edilen diğer önemli merkezler oldu.

Sosyal medyanın tatil rotası seçimindeki artan etkisini göz önünde bulunduran araştırma ekibi, analiz sırasında filtre içermeyen, gün ışığında çekilmiş gerçekçi fotoğrafları dijital bir araçla inceleyerek en yüksek renk çeşitliliğine sahip noktaları belirledi.

Bu sonuçlar, estetik kaygıların ve "fotoğraflanabilirlik" kriterinin modern turizmde artık en az tarihi doku kadar önemli bir tercih sebebi haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.