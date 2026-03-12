Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ile ülkenin en büyük ikinci şehri Khujand’ı birbirine bağlayan Anzob Tüneli, yetersiz altyapısı ve hayati risk taşıyan koşulları nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Dünyanın en tehlikeli ve en karanlık tüneli" olarak gündeme geldi.

M34 karayolu üzerinde, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan 5 kilometre uzunluğundaki tünel, halk arasında "Ölüm Tüneli" olarak adlandırılıyor. 2006 yılında ağır vasıta trafiğini desteklemek amacıyla inşa edilen yapı, günümüzde ciddi mühendislik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya.

HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA SORUNU HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Tünel içerisindeki en büyük risk faktörlerinden birini havalandırma eksikliği oluşturuyor. Tünel boyunca sadece tek bir havalandırma fanının bulunduğu, bunun da binlerce aracın saldığı egzoz gazını tahliye etmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Yoğun gaz birikimi nedeniyle tünel içerisinde nefes almanın fiziksel olarak acı verici hale geldiği ve olası trafik sıkışıklıklarında sürücülerin karbonmonoksit zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ VAR

Uzman görüşlerine göre, tünel içerisinde herhangi bir yol çizgisi veya trafik ışığı bulunmuyor. Zifiri karanlık olan tünelde sürücülerin yolun ortasından gitmeyi tercih etmesi, karşı yönden gelen araçlarla çarpışma riskini artırıyor.

Buna ek olarak, tünel zemininde yer alan ve araçların akslarını kırabilecek derinlikteki çukurlar ile mühendislik hatalarından kaynaklanan su baskınları, ulaşımı ciddi şekilde aksatıyor. Bazı noktalarda su seviyesinin araçların tekerlek boyunu aştığı ve SUV tipi araçların dahi mahsur kalabildiği bildirildi.

YENİLEME ÇALIŞMALARI DA YETERSİZ KALDI

Anzob Tüneli’nde 2018 yılında drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi ve çukurların onarılması amacıyla kısmi bir restorasyon çalışması yapılmış olsa da uzmanlar, mevcut durumun hala uluslararası güvenlik standartlarının çok uzağında olduğu konusunda uyardı. Günde binlerce aracın kullandığı bu stratejik geçiş güzergahı, tüm risklere rağmen bölgedeki en önemli bağlantı noktası olma özelliğini koruyor.