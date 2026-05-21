Dünyanın en tanınmış simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi’nin 1889’daki açılış döneminden kalan orijinal döner merdiven parçalarından biri bugün Paris’te gerçekleştirilecek açık artırmada satışa sunuluyor.

KOLEKSİYONERLERİ İKİ ZORLUK BEKLİYOR

Tarihi parçaya sahip olmak isteyenlerin hem yüksek bir bütçeyi gözden çıkarması hem de merdiveni sergileyebilecek geniş ve yüksek tavanlı bir yaşam alanına sahip olması gerekiyor.

CNN International’ın aktardığına göre "1 Numaralı Bölüm" adı verilen spiral merdiven bölümü, Eyfel Kulesi’nin Fransız Devrimi’nin 100. yılı anısına düzenlenen Dünya Fuarı (Universal Exposition) kapsamında ziyaretçilere açıldığı 1889 yılında ikinci ve üçüncü katlar arasında bağlantı sağlıyordu.

YAKLAŞIK 300 MİLYON KİŞİ KULLANDI

Çelik ve perçinli sac levhalardan imal edilen tarihi yapı parçası, haç biçimindeki bir platform üzerine yerleştirilmiş 14 basamaktan oluşuyor. Merdivenin yüksekliği 2,75 metre, çapı ise 1,75 metre olarak ölçülüyor.

Eyfel Kulesi’nin açıldığı günden bu yana yaklaşık 300 milyon ziyaretçinin önemli bir bölümü, uzun yıllar boyunca zirveye ulaşmak için bu merdivenleri kullandı.

RESTORASYON SÜRECİNDE SÖKÜLDÜ

1983 yılında gerçekleştirilen kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları sırasında merdivenlerin bazı bölümleri kaldırılarak yerlerine asansör sistemleri yerleştirildi.

TARİHİ PARÇANIN BEKLENEN SATIŞ FİYATI

CNN’in haberine göre tarihi parçanın 120 bin ile 150 bin Euro arasında, yani yaklaşık 140 bin ila 175 bin dolar seviyesinde alıcı bulması öngörülüyor.

Satıcının kimliği açıklanmazken, müzayede şirketi merdiven parçasının söküldüğü 1983 yılından bu yana "40 yılı aşkın bir süredir" aynı özel koleksiyonda korunduğunu duyurdu.

“ÇOK NADİR BİR FIRSAT”

Artcurial Direktör Yardımcısı Sabrina Dolla, CNN’e gönderdiği e-postada merdivenin korunma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu parça hiçbir zaman açık alanda bırakılmadı ve bu özel satış için tamamen aslına uygun olarak restore edildi. Bu satış, tarihi bir anıtın parçasına sahip olmak için çok nadir bir fırsattır."