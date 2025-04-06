Uzun dilinden dolayı Guinness rekorlar kitabına giren 34 yaşındaki Chanel Tapper, diliyle çektiği videolarla sosyal medyada gündem oldu. 9 santimetrelik diliyle Jenga oynayan Tapper, dilini görenlerin çığlık attığını söyledi.

KENDİSİNE 'DİŞİ KEDİ' DİYORLAR

Diliyle kalıpların dışına çıkabildiğini ve bunun eğlenceli bir durum olduğunu ifade eden Tapper, Kaliforniya'da dişi kedi olarak anılıyor. Tapper, insanların şoktan ya da dehşete düştüğü için çığlıklar atamasına sevindiğini söylüyor.

Dilinin hareket ettiğinde insanların çığlık atmasını ya da bağırmasını iyi bir tepki olduğunu söyledi. Fakat estetik açıdan Tapper'in dilini anormal olarak bulanlar da var.

DİLİYLE YAPTIKLARI HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR

Geçen günlerde diliyle Jenga bloklarını çıkarması, bardakları devirmesi, burnuna dokunması ve hatta bir bukalemun gibi dilini kaşığın etrafına dolayarak kaşığı havaya kaldırması büyük ilgi gördü.

Tapper durumuyla ilgili, "Bir rekor sahibi olmanın en sevdiğim yanı seyahat edip diğer rekor sahipleriyle tanışma" yorumunda bulundu.