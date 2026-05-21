Nemo Noktası, koordinatları itibarıyla dünya üzerindeki herhangi bir kara parçasına en az 2 bin 700 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin yeryüzündeki insan yaşamından tamamen yalıtılmış olması, okyanus coğrafyasında benzersiz bir izolasyon alanı oluşturuyor.

Öyle ki, belirli dönemlerde Nemo Noktası'na en yakın insan grubu dünyadaki kara parçalarında yaşayanlar değil, okyanusun tam üzerindeki yörüngede seyreden ve 400 kilometre yukarıda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar oluyor.

UYDULAR VE UZAY İSTASYONLARI BU NOKTAYA DÜŞÜRÜLÜYOR

Küresel uzay ajansları, görev süreleri tamamlanan, işlevini yitiren veya kontrolden çıkma riski barındıran yapay uyduları ve uzay istasyonlarını bu bölgeye yönlendiriyor. Can ve mal güvenliği açısından hiçbir tehlike barındırmayan bu geniş su kütlesi, kontrollü atmosferik girişlerin ardından uzay çöplerinin okyanus tabanına bırakıldığı ana merkez işlevi görüyor.

Tarihsel süreç boyunca onlarca uzay aracı ve araştırma modülü, yörüngeden çıkarılarak bu koordinatlara düşürüldü. Bilimsel kaynaklarda "dünyanın resmi uzay mezarlığı" olarak adlandırılan Nemo Noktası, insan yapımı uzay teknolojilerinin dünyadaki son varış noktası olarak kabul ediliyor.