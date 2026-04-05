Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan dünyanın en büyük alüminyum üretim merkezlerinden Emirates Global Aluminium (EGA), İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu.

Halife Endüstri Bölgesi (KEZAD) içerisinde yer alan Al Taweelah tesisinde ağır hasar meydana gelirken, dev tesisin tam kapasiteyle operasyonlara dönmesinin 12 ayı bulabileceği açıklandı.

TEDARİK ZİNCİRİ DERİNDEN SARSACAK

EGA CEO'su Abdunnasır bin Kelban, tesisin küresel ekonomi ve sanayi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yaşanan aksaklığın dünya genelinde birçok sektörün tedarik zincirini derinden sarsabileceği uyarısında bulundu.

Saldırının ardından tesisteki izabe alanı, dökümhane, enerji santrali ve alümina rafinerisi dahil tüm birimlerde acil durum prosedürleri uygulanarak üretim durdurulurken, personel sahadan tamamen tahliye edildi.

UZUN SÜRE ARZ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Şirketten yapılan teknik değerlendirmelere göre, birincil alüminyum üretiminin yeniden başlaması için altyapı hasarlarının onarılması ve üretim hücrelerinin kademeli olarak devreye alınması gerekiyor.

2025 yılında 1,6 milyon ton döküm alüminyum ve 2,4 milyon ton alümina üretimi gerçekleştiren merkezin, küresel stok imkanlarını kullanacağı ancak uzun süreli bir arz sorunuyla karşı karşıya kalınabileceği belirtiliyor.

Alümina rafinerisi ve geri dönüşüm tesisinin daha erken faaliyete geçmesi planlanırken, sürecin nihai hasar tespit çalışmalarının ardından netleşeceği bildirildi.