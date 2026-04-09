Orta Doğu’da İran ve ABD arasında sağlanan ateşkes mutabakatıyla küresel kamuoyu nefes alırken, Kore Yarımadası’ndan gelen haberler tansiyonu yeniden yükseltti. Kuzey Kore’nin, Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği fırlatış teyit edildi. Bu hamlenin, bir gün önce Pyongyang bölgesinden yapılan ancak başarısızlıkla sonuçlandığı değerlendirilen denemenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Askeri kaynaklar, dün fırlatılan roketin havadayken izinin kaybolduğunu belirtmişti

İHA KRİZİNİN ARDINDAN GELEN KRİTİK HAMLE

Söz konusu fırlatışlar, yılın başında iki ülke arasında patlak veren "İnsansız Hava Aracı (İHA)" krizinin hemen sonrasına rastladı. Hatırlanacağı üzere Kuzey Kore, 10 Ocak’ta hava sahasının ihlal edildiğini savunarak sınırlarına düşen bir İHA üzerinden Güney Kore’yi suçlamıştı.

Süreçte Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un olayla ilgili soruşturma talimatı vermesi ve üzüntülerini dile getirmesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından "takdirle" karşılanmış ve gerilim geçici olarak yerini diyaloğa bırakmıştı.

Güney Kore’de ise savcılık, söz konusu İHA’ları izinsiz uçurduğu tespit edilen üç kişi hakkında yasal işlem başlatmıştı. Ancak son fırlatışlarla birlikte bölgedeki kırılgan barış ortamı yeniden yerini askeri hareketliliğe bıraktı.