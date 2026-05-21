Tokyo'daki Haneda Havalimanı ile Noto Yarımadası arasında karşılıklı iç hat uçuşlarına hizmet veren havalimanının yeni konsepti, 7 Temmuz'da düzenlenecek resmi törenle tanıtılacak. Proje kapsamında terminal binasının dört katının tamamı, popüler anime serisine ait görsel ögeler, sanatsal enstalasyonlar ve mimari dekorasyonlarla kaplandı.

Giriş atriyumuna uçak koltuğunda oturan büyük bir "Pikachu" heykeli yerleştirilirken, birinci katta ise Noto Yarımadası'nın doğal yapısını tasvir eden büyük ölçekli duvar resimleri oluşturuldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR İÇİN TASARLANDI

Temalı havalimanı projesinin hayata geçirilmesinin arkasında sosyal destek ve rehabilitasyon hedefleri yer alıyor. Girişim, 2024 yılında Noto Yarımadası'nda meydana gelen ve geniş çaplı yıkım ile can kayıplarına yol açan 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından planlandı.

Proje koordinatörleri, popüler kültür ögelerini barındıran parlak ve eğlenceli tasarımlar aracılığıyla afet bölgesinde yaşayan çocukların psikososyal süreçlerine destek olmayı amaçladıklarını bildirdi. Dönüşüm kapsamında terminal içindeki ana sütunlar, bilgi panoları ve yönlendirme tabelaları da tamamen karakter figürleriyle yeniden tasarlandı.

RESTORAN MENÜLERİ VE HEDİYELİK EŞYALAR DEĞİŞTİRİLDİ

Havalimanındaki tematik dönüşüm sadece görsel mimariyle sınırlı kalmayıp ticari alanlara da yansıtıldı. Terminal içerisinde faaliyet gösteren "An-non Restaurant" adlı işletme, menüsünü konsept krep ve içeceklerle güncellerken, "Serendipity" isimli mağazada ise bagaj etiketlerinden emniyet kemerlerine kadar lisanslı seyahat ürünlerinin satışına başlanacağı aktarıldı.

Lojistik destek çalışmaları kapsamında, yaz dönemi boyunca havalimanı ile bölgenin ana merkezi olan Kanazawa şehri arasında özel turist otobüsü seferlerinin düzenleneceği belirtildi. Resmi takvime göre geçici statüde hizmet verecek olan tematik havalimanı, 30 Eylül 2029 tarihine kadar mevcut konseptini koruyacak.