Süper Lig'de üst üste 4. kez, tarihinde ise 26. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızıların başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin ayrılığına yönelik iddialara yanıt verdi.

KUTLAMALAR STADYUMDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kutlamaların yeri ile ilgili bilgi verirken "Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayacağız. Eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden çalışmalara başladık. Stadyumda yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama yapacağız." dedi.

'ICARDI BİZİM DEĞERİMİZ'

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin de konuşan Özbek "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, Okan Buruk'un elde ettiği başarı içinse "Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.