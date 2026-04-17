Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, olayla hiçbir ilgisi olmayan genç bir akademisyenin ölümüyle sonuçlandı. Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, sokak üzerinde faaliyet gösteren bir markete silahla ateş açarak saldırı düzenledi.
KÖR KURŞUN YEMEK YİYEN AKADEMİSYENİ BULDU
Kurşun yağmuru sırasında seken mermilerden biri, hedef alınan marketin hemen bitişiğindeki dürümcü dükkanında o sırada yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenilen Semih Kaçmaz, hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç akademisyenin talihsiz ölümü üniversite camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Silahlı saldırı nedeniyle her iki iş yerinde de maddi hasar oluştuğu bildirilirken, polis ekiplerinin kayıplara karışan motosikletli şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.