DUŞAKABİN YÜZEYLERİNDE PÜRÜZSÜZ TEMİZLİĞİN SIRRI

İnatçı temizlik denildiği zaman evlerde herkesin aklına gelen alanlardan biri şüphesiz ki duşakabinlerdir. Hızlı bir şekilde yağ, kir ya da kireç toplayabile duşakabin camları ve lastiklerinde biriken lekeleri temizlemek için doğal yöntemler kullanabilirsiniz. Deterjanlar ile uzun vakit alan duşakabin temizliğini doğal ve hızlı çözümler ile dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz. İşte ev temizliğinin kurtarıcıları olan sirke ve karbonatın da dahil olduğu doğal duşakabin temizleme yöntemleri:

BEYAZ SİRKE VE KARBONAT

Beyaz irke ve karbonat ikilisi duşakabin temizliğinde en etkili tercih olarak görülüyor. Hızlı bir temizlik için tercih edilen bu doğal ikili ile dakikalar içinde duşakabin kir ve kireçlerinden kurtulabilirsiniz. İlk olarak bir kapta uygun miktarda beyaz sirke ile karbonatı karıştırarak macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz macunu duşakabin yüzeylerine sünger yardımıyla sürüp 15-20 dakika kadar bekleyin. Son olarak durulama işlemini yapın ve kurulayın.

LİMON TUZU

Duşakabin camlarında lekeler sertleşmiş ve geçmiyorsa en büyük yardımcınız limon tuzu olacaktır. Duşakabin camlarında kireç lekelerini hızlı şekilde gidermek için 1 yemek kaşığı limon tuzunu 1 su bardağı sıcak suda eritin. Ardından karışımı sprey şişesine alın. Elde ettiğiniz karışımı cama sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Son olarak lekeleri ovalayarak giderebilirsiniz.

DİŞ MACUNU

Dişlerde beyazlı sağlayan diş macunlarının tek kullanımı amacı bu değil. Duşakabin profilleri, camları ve köşe kısımları için diş macunu kullanmak inatçı lekelerden kurtulmanın en hızlı yollarından biridir. Diş macunu ile duşakabin kireçlerini gidermek için lekeli bölgelere diş macunu sürün ve eski bir diş fırçası ile iyice ovalayarak fırçalayın. Birkaç dakika beledikten sonra iyice durulayarak kurutun.

BULAŞIK PARLATICISI

Bulaşıkların yüzeyinde suların birikip kireç tutmasını önleyen bu temizlik ürünü aynı etkiyi duşakabin yüzeylerinde de gösteriyor. Bulaşık parlatıcısı ile duşakabin kireçlerini gidermek için kuru bir bez ya da süngere bir miktar bulaşık parlatıcısı sıkın. Ardından kuru yüzeye dairesel hareketler ile uygulayın. Ardından su tuttuğunuzda suların cam yüzeye yapışmadığını görebilirsiniz.