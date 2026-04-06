Araştırmacılar, esnek perovskit güneş hücrelerini kavisli bir kompozit çatı kiremiti üzerine entegre etmeyi başardı. Yapılan testlerde, kavisli yüzeye rağmen modülün yüzde 12,4 oranında enerji verimliliği sağladığı ve performansını koruduğu kaydedildi. Bu sistem, ek arazi kullanımı gerektirmeden kentsel alanlarda sürdürülebilir enerji üretimine imkan tanıyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN PİLOT HAT KURULDU

Geliştirilen teknoloji, doğrudan endüstriyel seri üretime uygun yapısıyla dikkat çekiyor. TNO bünyesinde yürütülen çalışmalarda, laboratuvar aşamasından tam ölçekli güneş kiremitine uzanan üretim zinciri tamamlandı. Teknolojinin ticarileştirilmesi amacıyla Perovion Technologies adlı bir girişim kurularak pilot üretim hattı faaliyete geçirildi.

DÜŞÜK MALİYET VE ESNEK KULLANIM AVANTAJI

Perovskit tabanlı hücreler, geleneksel silikon panellere kıyasla daha düşük maliyetli ve hızlı üretim imkanı sunuyor. Rulo halinde basılabilen bu ince film tabakalar, bulutlu havalarda ve eğimli açılarda dahi yüksek performans sergiliyor. Mevcut prototiplerde verimlilik oranı henüz silikon rakiplerinin gerisinde kalsa da hafiflik ve esneklik faktörleri bu teknolojiyi binalara entegre sistemlerde (BIPV) öne çıkarıyor.