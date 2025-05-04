İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla eski tip ehliyet kullanımına son verileceğini duyurmuştu.



Yapılan tüm uyarılara rağmen, milyonlarca sürücünün ehliyet yenileme işlemlerini son haftalara bırakması, nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşanmasına yol açarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğunluk nedeniyle ehliyet yenileme işlemlerinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

4 MİLYON 237 BİN SÜRÜCÜ EHLİYETİNİ YENİLEMEDİ



Yapılan tüm uyarılara rağmen, halihazırda 4 milyon 237 bin sürücü eski tip ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile söz konusu sürenin tekrar uzatılmayacağını duyururken, açıklama sonrası sürücüler nüfus müdürlüklerine akın etti.



Ehliyet yenileme işlemleri için ayrılan randevular bazı ilçelerde tamamen dolma aşamasına gelirken, yetkililer yenileme işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için sürücüleri mayıs ayı içerisinde nüfus müdürlüklerine gitmeye davet etti.

ESKİ EHLİYETİYLE TRAFİĞE ÇIKAN PARA CEZASI ÖDEYECEK



İçişleri Bakanlığı'nın 31 Temmuz 2025 itibarıyla sona erecek süreyi yeniden uzatmaması halinde, eski tip sürücü kimlikleri ile trafiğe çıkmak 1 Ağustos 2025 itibarıyla resmen yasaklanacak.



Ağustos ayı itibarıyla yeni kimliği olmayan sürücüler, araç kullanmaya devam etmeleri halinde ilk aşamada idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.