Yıllardır ne kadar çok meyve ve sebze, o kadar sağlık dedik. Ancak bilim dünyasından gelen yeni bir araştırma, sağlıklı yaşam tutkunlarını oldukça şaşırtacak, hatta biraz da endişelendirecek bir bulguyu ortaya koydu. Hiç sigara içmemiş, 50 yaş altı ve sağlıklı beslenen bireylerde akciğer kanseri riski neden artıyor? Cevap, tabağınızdaki taze sebzelerin üzerinde saklı olabilir.

SAĞLIKLI BESLENENLER DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

USC Norris Kapsamlı Kanser Merkezi tarafından yürütülen araştırma, tıp dünyasında sezgisel olmayan bir tablo çiziyor. Araştırmayı yöneten onkolog Dr. Jorge Nieva, genel nüfusa oranla daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tüketen genç yetişkinlerin akciğer kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu saptadıklarını belirtiyor.

TEMEL ŞÜPHELİ PESTİSİT KALINTILARI

Araştırmacılar bu durumu besinlerin kendisiyle değil, üzerlerindeki böcek ilaçları (pestisitler) ile ilişkilendiriyor. Organik olmayan sebze ve meyveler, diğer gıda gruplarına göre çok daha yüksek oranda kimyasal kalıntı taşıyabiliyor. Tarım işçilerindeki yüksek kanser oranları, bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlardan biri olarak görülüyor.

RİSK EN ÇOK GENÇ KADINLARI MI ETKİLİYOR?

Araştırmanın en dikkat çekici kısımlarından biri de cinsiyet dağılımı. Veriler, sigara içmeyen genç kadınlarda akciğer kanseri teşhisinin erkeklere göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. İlginç bir detay ise şu: Kadınlar, erkeklere göre çok daha fazla meyve ve sebze tüketiyor.

RAKAMLARLA BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Araştırma kapsamında kullanılan Sağlıklı Beslenme Endeksi (HEI) sonuçları oldukça çarpıcı. Genç akciğer kanseri hastaları için puanlama 65 puan yani ortalama seviye sayıldı. Genel ABD nüfusu ise 57 puanda. Hastalar günde ortalama 4,3 porsiyon yeşil sebze tüketirken, genel ortalama 3,6 porsiyonda kalıyor.

SİGARA KANSERİN ÇEŞİDİNİ ETKİLİYOR MU?

"Genç Yaş Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi Projesi" kapsamında incelenen 187 hastanın çoğu sadece sigara içmemekle kalmıyor, aynı zamanda sigaranın yol açtığı kanser türlerinden farklı türlerle mücadele ediyor. Bu durum, çevresel faktörlerin ve gıda güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dr. Jorge Nieva bu konuda "Bu çalışma, genç yetişkinlerde akciğer kanserine yol açabilecek değiştirilebilir çevresel faktörleri belirlemek adına kritik bir adımdır." diyor.

PEKİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ?

Bilim insanları, pestisit ve kanser arasındaki bağı kesinleştirmek için kan ve idrar örnekleri üzerinden daha derin araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor. Ancak mevcut veriler; meyve ve sebzeleri tüketmeden önce çok iyi yıkamanın, imkan varsa mevsiminde ve organik ürünleri tercih etmenin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.