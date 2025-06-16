Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. İtalyan basınından La Gazzetta muhabiri Ilaria Masini'nin haberine göre; Bosnalı yıldız oyuncu, Fiorentina ile sezon başına 2 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar içeren 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Dzeko yıllık 5 milyon Euro'ya oynadığı Fenerbahçe'den sözleşme süresinin sona ermesi ile ayrıldı.

Daha önce Serie A'da Roma ve Inter formaları giyen Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza atması halinde Çizme'deki üçüncü kulübüne merhaba diyecek.

İMZALAR KISA SÜRE İÇİNDE ATILACAK

İki tarafın da prensipte anlaşma sağladığı ve önümüzdeki saatlerde transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Dzeko’nun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atması planlanıyor.

FIORENTİNA’NIN TECRÜBE HAMLESİ

39 yaşındaki Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Fiorentina, deneyimli golcüyle hem liderlik hem de skorer katkı hedefliyor.